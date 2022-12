Smallingerland ruilt HVC niet in voor Omrin

DRACHTEN - Smallingerland blijft zijn afval naar HVC in Alkmaar brengen, het grootste niet-commerciële afvalverwerkingsbedrijf in de provincies Flevoland, Noord- en Zuid-Holland. Vijftien jaar geleden verliet de gemeente het afvalverwerkingsbedrijf Omrin, maar een terugkeer zit er niet.

De voordelen voor de inwoners wegen niet op tegen de extra kosten, die dat met zich meebrengen. Beide afvalverwerkers bieden ongeveer hetzelfde.

"De inwoners van Smallingerland worden er niet beter van als we nu weer naar Omrin gaan", constateerde Klaas van Veelen van de ChristenUnie tijdens Het Debat dinsdagavond. Volgens hem zijn er geen redenen te vinden. "De ene vuilverwerker heeft wat meer van dat en de andere iets meer van dit." Aangezien het vooraf scheiden van afval in de gemeente Smallingerland is ingeburgerd, heeft HVC de voorkeur, want dat bedrijf is daar ook op ingericht. Omrin doet relatief meer aan scheiden van afval achteraf.

Wethouder Robin Hartogh Heys benadrukte dat de gemeente haar inwoners nog eens extra op het belang van scheiden van afval zal wijzen. "We doen al veel om het aandeel restafval zo klein mogelijk te houden. Blik, afvalkartons en plastic scheiden we zoveel mogelijk. Om beneden de honderd kilo per inwoner te komen is heel erg moeilijk. Van 150 naar 120 kilo gaat vrij vlot, maar om daarna vereist het een voortdurende stimulans."

De overstap van Omrin naar HVC werd Smallingerland in 2017 niet in dank afgenomen. Als enige Friese gemeente verliet Smallingerland de vuilverwerker. "Die stap heeft ons wel geld opgeleverd en dat doet het nu nog", aldus CU-raadslid Klaas van Veelen. Omrin vond het besluit van Smallingerland wel goed en heeft zich de kritiekpunten uit Smallingerland aangetrokken. "Daardoor hebben zich nadien meerdere gemeenten bij Omrin aangesloten."