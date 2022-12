Installeer de WâldNet app op je mobiele telefoon

wo 23 november 2022 11.24 uur

BURGUM - Installeer nu de WâldNet app op je mobiele telefoon of tablet. Sinds deze week is de app te downloaden in de Appstore van Apple of de Playstore voor Android toestellen.

De app biedt onder andere de mogelijkheid om meldingen te ontvangen van nieuws dat jou interesseert. Wil je bijvoorbeeld pushberichten ontvangen van nieuws uit je eigen omgeving, dan is dat mogelijk. Ook bij belangrijk nieuws kun je een melding ontvangen.

Download iOS app voor iPhone hier