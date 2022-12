Koepeltje van Feanster Fermanje verrot

di 22 november 2022 17.37 uur

SURHUISTERVEEN - Een tegenvaller voor Doopsgezinde gemeente in Surhuisterveen. Het koepeltje van de Feanster Fermanje aan de Gedempte Vaart blijkt verrot te zijn. De houtrot werd ontdekt tijdens een onderhoudsbeurt.

De beeldbepalende dakruiter van de rijksmonumentale Vermaning is zwaar aangetast door de houtrot en hierdoor is er zelfs een gevaarlijke situatie ontstaan. Daarom is besloten om onmiddellijk actie te ondernemen en het torentje tijdelijk van het dak te hijsen en over te brengen naar de werkplaats van de aannemer.

"Wat een relatief simpele klus leek te zijn wordt nu een hele dure restauratie" aldus Menno Sikkink van Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. Voor de Doopsgezinde gemeente is dit een flinke financiële tegenvaller. Deze restauratie valt jammer genoeg niet onder het regulier onderhoud en komt derhalve niet in aanmerking voor Rijkssubsidie.

De Doopsgezinde gemeente is naarstig op zoek naar partijen die een bijdrage willen leveren aan het herstel van de toren.

Op dinsdag 29 november om 13.00 uur wordt de dakruiter van het dak getakeld. Deze wordt eerder al losgemaakt van de constructie van de kerk.