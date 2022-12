De voordelen van elektrische boten op het Friesche water

di 22 november 2022 17.27 uur

DOKKUM - De vaarwereld verandert en volgens velen hebben elektromotoren de toekomst. Maar dit geldt niet voor iedereen, er zijn namelijk nog veel mensen niet volledig overtuigd van de elektrische boten. Na het lezen van dit artikel zal dit waarschijnlijk anders zijn. Onderstaand vind je een paar voordelen van elektrisch varen die je zult ervaren als je ervoor kiest om een boot met een elektromotor aan te schaffen. Natuurlijk zul je dit ook merken bij het huren van een elektrisch vaartuig!

Stil

Je zult misschien nog wel wat horen tijdens een visexcursie in de vroege ochtend wanneer je met je elektrische boot vertrekt vanaf de plaatselijke boothelling in Friesland, maar dit geluid zal niet van je boot komen. Geluidsoverlast is iets waar niet veel mensen aan denken bij boten totdat je de voordelen ervaart van het gaan in een elektrisch aangedreven voertuig of boot. Dit zal mensen of dieren namelijk niet storen doordat ze zo ontzettend stil zijn. Die vogel die je ooit hoorde aankomen en wegvloog, kan nog steeds op die paal slaan terwijl hij je voorbij ziet varen als je kiest voor een elektrische boot. Dus wil je graag een elektrische boot aanschaffen, neem dan na het vergelijken van je abonnement voor internet even een kijkje op het web, zodat je verschillende boten kunt bekijken.

Milieuvriendelijk

Natuurlijk zijn elektrische bootmotoren veel beter voor het milieu in vergelijking met voortstuwing op gas. Daarom alleen al is het een goed idee om de volgende boot die je koopt of huurt elektrisch te laten zijn. Dit is bovendien direct ook de reden waardoor steeds meer inwoners van Friesland kiezen voor een elektrische auto. We willen beter voor het milieu zorgen dan we in het verleden gedaan hebben, wat dus mogelijk is door bijvoorbeeld een Tesla te kopen om hier vervolgens een autoverzekering voor af te sluiten. Hierom is het dus ook een goed idee om een elektrische boot te kopen of te huren!

Betaalbaarheid

Omdat de prijzen van lithium-ion batterijen dalen, worden elektrische voortstuwingsmotoren in boten voor steeds meer mensen een meer haalbare optie. Om deze reden zien mensen ook steeds meer elektrische auto's op de weg. Zowat elk automerk heeft minstens één elektrisch model, terwijl andere bedrijven zoals Tesla uitsluitend op elektrische motoren vertrouwen. Niet alleen het kopen van een elektrische boot wordt goedkoper en dus betaalbaarder door de daling van de prijzen van lithium-ion batterijen, dit geldt dan ook als je een elektrisch vaartuig wilt huren in Friesland. Tegenwoordig kan dit nog wel wat centen kosten, maar hopelijk wordt dit minder in de nabije toekomst.

Eenvoudig onderhoud

Er zijn geen zuigers in een elektrische motor, dus het is niet nodig om de olie te verversen of het gas te controleren. Als gevolg hiervan is het ook niet nodig om een ​​elektrische motor winterklaar te maken, dus het hele begin/einde van het vaarseizoen verloopt naadloos in vergelijking met dat van een eigenaar van een gasboot. Dit is vooral handig voor die tussendoor tijd van het jaar, dat is wanneer je elke keer dat je erop uitgaat met je boot, nooit echt weet of het je laatste keer van het jaar is. Natuurlijk, als je je motor eenmaal winterklaar hebt gemaakt, is dat het voor het jaar.