Drietal opgepakt voor brandstofroof bij pomp in Boelenslaan

di 22 november 2022 15.25 uur

BOELENSLAAN - De politie heeft drie mannen opgepakt voor de brandstofroof bij Hos Oil tankstation in Boelenslaan. Het gaat om een 24-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen, een 30-jarige man uit Grijpskerk en een 30-jarige man uit de gemeente Noordenveld.

De mannen sloegen donderdagnacht bij het tankstation toe. Ze wisten ruim 2000 liter diesel in het holst van de nacht buit te maken. Op de camerabeelden was te zien dat er een bestelbusje met aanhanger het terrein van het tankstation opreed.

Roof bij toeval ontdekt

De diefstal was misschien onopgemerkt gebleven omdat deze per toeval door het bedrijf werd ontdekt. Iemand binnen het bedrijf miste een beachvlag-voet en had de camerabeelden teruggekeken. Op de beelden was te zien dat men via de peilleidingen de brandstof uit de voorraadtank had gehaald en was vertrokken.

Gehuurde aanhangwagen

De politie kwam de dieven op het spoor via de aanhanger. Deze bleek gehuurd te zijn. Eén van de drie mannen werd opgepakt toen hij maandagochtend de aanhanger terugbracht. De andere twee verdachten werden later door de politie in de kraag gevat.

De drie verdachten worden gehoord en het onderzoek is nog in volle gang, zo laat de politie deze site weten. Mensen die misschien meer weten over andere diefstallen van brandstof in de omgeving worden opgeroepen om zich te melden bij de politie.