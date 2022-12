Politiek wil zebrapaden op Van Sminiaplein in Burgum

di 22 november 2022 12.50 uur

BURGUM - Burgum krijgt er nog drie zebrapaden bij, tenminste als het aan de politieke partijen FNP en PvdA / GroenLinks ligt. Donderdagavond zal tijdens de raadsvergadering blijken of er een meerderheid voor is.

Via een motie vreemd willen de partijen het college van B&W opdracht geven om twee zebrapaden te realiseren op het Van Sminiaplein. De veiligheid van het plein kwam in september in het geding omdat er veel verkeer langsreed vanwege de afsluiting van de Raadhuisweg. Omdat tijdelijke drukte betrof, liet het gemeentebestuur de raad weten dat zij niet van plan was om de situatie daar te willen veranderen.

Drie extra zebrapaden

De twee politieke partijen willen nu dat er op het plein twee zebrapaden worden aangelegd ter hoogte van de Frisiasingel met het Kooiplein en de Hillamaweg met de Tsjibbe Geartsstrjitte. Ook zou er een zebrapad aangelegd moeten worden op de kruising bij Glinstra State zodat mensen veilig de Tjalling Haismastrjitte kunnen oversteken.

'Soad ferkear'

Alex Nijboer van de FNP schrijft in de motie: "In soad ferkear makket dat der noch in soad gefaar foar de oerstekkende jeugd en âlderein ûntstiet. De drokte op 'e Tjalling Haismastrjitte freget om maatregels foar de oerstekkende fuotgongers, sawol jong as âld. Fuotgongers dy’t fan Iephof, Klaerkamp en it hege hûs nei it sintrum fan Burgum wolle, moatte de drokke Tjalling Haismastrjitte oerstekke."

Eerste zebra's in gemeente

In de gehele gemeente Tytsjerksteradiel bestonden er tot dit jaar geen zebrapaden.In september werden bij de scholen in Burgum tijdelijke zebrapaden aangelegd vanwege de hoge verkeersdrukte die ontstond door werkzaamheden bij de Raadhuisweg. Inmiddels zijn enkele hiervan permanente geworden.

