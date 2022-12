Basisschool De Wegwijzer in Kollumerpomp sluit deuren

di 22 november 2022 10.04 uur

KOLLUMERPOMP - Basisschool De Wegwijzer in Kollumerpomp sluit in het voorjaar van 2023 voorgoed de deuren. Dat heeft onderwijsstichting Arlanta in een brief aan de ouders bekendgemaakt.

De leerlingen van de groepen 1 tot en met 6 moeten op zoek naar een andere school. De leerlingen van groep 7 en 8 werden eerder al overgeplaatst naar een andere school.

Arlanta vindt dat de school in Kollumerpomp geen goed onderwijs meer kan bieden. De school heeft moeite om leraren te vinden door ziekte en lerarentekort. Zo gaf de leerkracht van groep 4, 5 en 6 aan om niet meer op de school te willen werken en ook een onderwijsassistent stopt na de kerstvakantie.

Eerder concludeerde de Onderwijsinspectie al dat de school 'zeer zwak' was. Daarom moesten de groepen 7 en 8 uiteindelijk worden opgeheven.