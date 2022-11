Sinterklaasintocht in Eastermar

zo 20 november 2022 13.30 uur

EASTERMAR - Ook in het zonnige Eastermar was het eindelijk zo ver. De kinderen konden Sinterklaas en zijn pieten binnenhalen. Om 15.00 uur was het tijd.

De Sint kwam met zijn gevolg aan in de haven waar hij werd opgewacht door vele zingende kinderen. Na het aanmeren stapte de goedheiligman samen met zijn hoofdpiet op een duofiets voorafgaand aan drumband De Marko's.

Na een rondje door het dorp kwam de Sint aan bij het Sinterklaashuis dat dit jaar voor het eerst in Eastermar is ingericht. Helaas ging de deur van het Sinterklaashuis niet open want de hoofdpiet was de sleutel kwijt. De hoofdpiet meende namelijk dat deze aan een hulppiet was gegeven maar deze hulppiet had de sleutel ook niet.

Na een tijdje zoeken kwam er een klein Pietje op een elektrische step met een sleutel aanzetten. Zou deze passen? Gelukkig paste deze op het Sinterklaashuis waarna de kinderen van groep 1 t/m 4 naar binnen konden voor een gezellige middag met de Sint en een aantal Pieten. Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 werd in de sportzaal een Pietendisco georganiseerd.

