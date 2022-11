Koolmonoxidemelder voorkomt erger in Surhuisterveen

zo 20 november 2022 09.24 uur

SURHUISTERVEEN - In een woning aan de Vermaning in Surhuisterveen werd zaterdagavond een verhoogde concentratie koolmonoxide gemeten. De koolmonoxidemelder was gaan piepen en de bewoner begon zich niet lekker te voelen. De brandweer werd ingeschakeld en heeft metingen verricht.

De woning is geventileerd en vervolgens zijn er nieuwe metingen verricht. Er werd toen niets meer gemeten. De oorzaak bleek te zitten in een verwarmingstoestel. Door de brandweerlieden is geadviseerd om deze niet meer te gebruiken. Ook in deze situatie heeft een koolmonoxidemelder erger weten te voorkomen.