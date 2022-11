Vrouw uit sloot gehaald bij Munnekezijl

za 19 november 2022 22.18 uur

MUNNEKEZIJL - Een vrouw is zaterdagavond uit een sloot gehaald langs de Wester Waarddijk bij Munnekezijl. De hulpdiensten kregen omstreeks 20.15 uur een melding binnen van een persoon te water.

Bij aankomst van de hulpdiensten was de locatie onduidelijk. Volgens de melder was er een vrouw in de omgeving van Munnekezijl te water geraakt. Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse en startten een zoekactie.

Het oppervlakte reddingsteam van de brandweer startte de zoekactie bij een weiland langs de Kerkstraat. Een voertuig van de brandweer kwam hierbij in het gras vast te zitten. Door de Marechaussee werd geprobeerd om het voertuig los te trekken. Door deze actie kwam het brandweervoertuig scheef te staan. Met de tankautospuit van Zoutkamp werd het brandweervoertuig uiteindelijk losgetrokken.

De vrouw werd door omstanders in een sloot gevonden en kon er niet meer zelfstandig uitkomen. Met hulp is ze uit de sloot gehaald. Ze is door het ambulancepersoneel nagekeken en is vervolgens thuisgebracht met de ambulance.

