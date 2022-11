Sinterklaas komt aan in Burum

za 19 november 2022 19.12 uur

BURUM - In de haven van Burum stonden zaterdagochtend om 11.15 uur de kinderen uit Burum en Warfstermolen te wachten op Sinterklaas en zijn Pieten. De sfeer werd er in gebracht door Jos en David van de organisatie en samen met Chr. Brassband Advendo werden Sinterklaasliederen gezongen.

Iets na half 12 kwam de boot met Sinterklaas in zicht. De kinderen begonnen nog harder te zingen en te zwaaien. Aan wal ging Sinterklaas handen schudden en de Pieten deelden pepernoten uit. Hierna was er een rondrit door Burum en ’s middags was er in het dorpshuis een Meet and Greet.

Foto wedstrijd

Heb je zelf een leuke Sinterklaas foto gemaakt? Doe mee met onze wedstrijd en win 50 euro!

FOTONIEUWS