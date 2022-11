Kunst van Ruurd Wiersma út fan hûs in Burgum

za 19 november 2022 10.00 uur

BURGUM - De collectie kunstschilderingen van Ruurd Wiersma uit het Ruurd Wiersmahûs is tijdelijk te bezichtigen in het streekmuseum Observeum in Burgum. Het museum in Birdaard wordt verduurzaamd waardoor de kunst tijdelijk een onder onderkomen nodig had. Dat werd het Burgumer museum.

Met eenvoudige patronen, dimensionale vertekening en onverwachte kleurcombinaties zorgt Ruurd Wiersma's werk voor een unieke ervaring. Hij legde eind 20e eeuw met een ontwapende eenvoud, het licht, de kleuren en zijn leven vast op het eindeloos vlakke land langs de Friese waddenkust.

Ruurd Wiersma (1904-1980) werd in 1904 geboren in Rinsemageest, als zoon van een boerenarbeider. Als melkvaarder van beroep kocht hij in 1965 een dubbele arbeiderswoning in Burdaard (Het huidige Ruurd Wiersma museum). Daar beschilderde hij, na een ontplofte oliekachel, de nieuw behangen wanden in 5 jaar, met potjes fietslak, zijn levenswerk de "vier jaarsgeteiden".

Wiersma werd eerst als kunstschilder niet echt serieus genomen door zijn dorpsgenoten. Totdat een bezoekje van Cees Bosma, toenmalig directeur van het Fries Museum daar in de jaren '70 plots verandering in bracht en een ware explosie aan aandacht van de nationale pers ontketent. Plotseling werd de schilder van alle kanten aangemoedigd om ook op paneel en doek aan de slag te gaan, en zijn werken werden opgenomen in tentoonstellingen met volkskunst en art brut. Ineens was hij niet zomaar een 'melkvaarder', maar een beroemd kunstenaar geworden.

Bij Wiersma thuis werd alles beschilderd, vazen, kolenkitten, flessen, schoenen en zelfs klompen kregen een vrolijke voorstelling. De natuur en religieuze verhalen zijn sterk bepalend voor Ruurd's innerlijke wereld. Met een praam vol melkbussen vaart hij op en neer tussen melkfabriek en boeren. Zijn leven speelt zich af tussen weilanden, rietkragen, rammelende bussen, bruggen, zwanen en ander wild.

Alle seizoenen zijn dan ook vertegenwoordigd in zijn schilderijen. Deze "geletruidrager van de naïeve kunst" leverde werk dat auteur en kunstkenner Lauranne Staat beschreef als "De verklaarbaarheid van de voorstellingen en de bijna kinderlijke eenvoud waarmee alles in beeld is gebracht ontroert, omdat hij een gecompliceerde werkelijkheid, terug wist te brengen tot een overzichtelijke wereld. De wanden van zijn huis vormden het venster op de wereld en het plafond was de hemel".

De expositie is van 20 november 2022 tot en met 12 maart 2023 te bezichtigen.