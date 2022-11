Gehaaide dieven stelen ruim 2000 liter diesel bij tankstation

za 19 november 2022 09.30 uur

BOELENSLAAN - Bij het Hos Oil tankstation in Boelenslaan is voor ruim 2000 liter diesel gestolen. De dieven sloegen in de nacht van donderdag op vrijdag toe. Op camerabeelden is te zien dat rond 02.35 uur een bestelbusje met aanhanger het terrein van het tankstation komt oprijden en twee mannen te werk gaan.

De aanhanger is voorzien van een pompinstallatie. Via de peilleidingen van de voorraadtanks weten twee onbekenden ruim 2000 liter brandstof buit te maken.

De diefstal werd per toeval ontdekt. Iemand van het bedrijf miste namelijk een beachvlag-voet en heeft de camerabeelden teruggekeken.

Via Facebook wil de eigenaar vragen of deze combinatie vaker ergens is gezien. Ook wil hij collega's waarschuwen dat dieven op deze manier toeslaan.