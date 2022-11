Relschoppers Burdaard veroordeeld tot taakstraf (240 uur)

vr 18 november 2022 16.40 uur

LEEUWARDEN - Twee relschoppers (22 en 45 jaar) zijn vrijdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Het Openbaar Ministerie had een celstraf en een locatiegebod geëist tegen de verdachten die tijdens de jaarwisseling betrokken waren bij de rellen met de Mobiele Eenheid (ME) in Burdaard.

Het ging allemaal mis toen een vreugdevuur op de kruising in het dorp uit de hand liep. Het vuur was zo hoog dat de politie en de brandweer moesten aanrijden. De ME moest uiteindelijk worden ingeschakeld met als doel het creëren van een veilige situatie voor iedereen. Maar een groep mensen keerde zich tegen de ME.

Er werden flessen gegooid, er werd geslagen, geschopt, gedreigd en er werd met zwaar vuurwerk gegooid naar de ME-ers. De ontploffingen veroorzaakten knallen, lichtflitsen en drukgolven. De officier: "Het trieste gevolg is dat uiteindelijk traangas moet worden ingezet en een aantal agenten gehoorschade oploopt. En dat terwijl zij gehoorbescherming droegen." Uiteindelijk zijn er acht slachtoffers te betreuren.

Vrijdag stonden twee verdachten terecht. Het gaat om een 22-jarige man uit Burdaard en een 45-jarige man uit Wyns. Het OM verdenkt hen ervan dat zij als relschoppers betrokken zijn geweest bij de rellen in Burdaard. De officier: "Ik vind wettig en overtuigend te bewijzen dat beide verdachten vooraan in de linie stonden. De politiehond die is ingezet, heeft één van de verdachten in het been gepakt en de ander verdachte heeft de hond los proberen te krijgen. Als je zo vooraan staat dan spreek je wat het OM betreft niet van een onschuldige en naïeve aanwezigheid."

Het geweld was langdurig, zichtbaar en hoorbaar voor iedereen en specifiek gericht tegen de chargerende ME, die overduidelijk liet weten dat iedereen weg moest gaan. De officier: "We hebben het hier niet meer over traditie maar over iets dat veel verder gaat dan dat: het is ordinair crimineel gedrag." Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd. Elk jaar wordt er vanuit de overheid aandacht besteed aan de veilige publieke taak. Hulpverleners moeten te allen tijde hun werk veilig kunnen doen.

De officier eiste tegen beide verdachten een celstraf voor de duur van zeven maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast eiste zij een locatiegebod 'verplicht binnen blijven op GBA-adres met oud en nieuw tussen 18.00 en 06.00 uur' gedurende alle jaarwisselingen in de proeftijd.

De politierechter deed vrijdag direct uitspraak en veroordeelde de mannen tot een taakstraf van 240 uur en een maand gevangenisstraf voorwaardelijk. De politierechter legde geen locatiegebod op. De rechtbank wees alle vorderingen van de benadeelde partij toe tot een totaalbedrag van ruim 32.000 euro.