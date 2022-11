Traag OM afgestraft in zaak over wietkwekerij in Hurdegaryp

vr 18 november 2022 14.32 uur

LEEUWARDEN - De politierechter in Leeuwarden heeft vrijdag het Openbaar Ministerie (OM) afgestraft vanwege 'inactiviteit en traagheid'. In de zaak stond een 40-jarige vrouw uit Leeuwarden terecht. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in 2017/2018 in Hurdegaryp.

Naast de verdenking stelde het OM ook dat de verdachte voordeel zou hebben verkregen uit deze kwekerij. Er werd een bedrag van 135.970,68 'teruggevorderd'.

Niet ontvankelijk

Raadsman Ronald Knegt verzocht de politierechter om het OM niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging. Sinds de aanhouding was het OM niet echt actief. Nadat de advocaat tevergeefs contact zocht, liet de officier pas in 2021 voor het eerst van zich horen.

De zaak zou snel worden opgepakt maar dat duurde tot in het najaar van 2022. Knegt vond dat het te lang heeft geduurd en liet weten dat het nu lastig is geworden om nog getuigen te horen over herinneringen die teruggaan tot 2017. "Een eerlijk proces is daarmee niet meer mogelijk."

Zaak medeverdachte geseponeerd

Ook speelde volgens de advocaat mee dat de zaak tegen de medeverdachte is geseponeerd met als reden dat het feit te oud was. "Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel." De politierechter volgde het verweer van de verdediging. De genoemde argumenten bracht de politierechter tot de conclusie dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk diende te worden verklaard in de strafvervolging.

