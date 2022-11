Te koop: bouwgrond voor appartementengebouw

vr 18 november 2022 10.04 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen is gestart met de officiële verkoopprocedure van bouwgrond die bestemd is voor de bouw van een appartementengebouw. Het is een kavel met de bestemming 'Woongebouw', waar maximaal 22 appartementen gebouwd kunnen worden.

Het gaat om een perceel bouwgrond van ca. 5.550 m2. Het appartementengebouw staat in de woningbouwprogrammering en maakt onderdeel uit van de woonwijk Lutkepost.

"De vraag naar meer woningen is groot en we willen graag aan die vraag voldoen", aldus wethouder van der Tuin "We zijn erg blij dat de bouw van dit 'Torentje van Lutkepost' ook inwoners van Buitenpost de mogelijkheid biedt om in eigen dorp te blijven wonen."

Verkoopprocedure

De gemeente Achtkarspelen heeft besloten om de bouwgrond via een lotingsprocedure openbaar te verkopen. De inschrijftermijn loopt van 15 november 2022 tot en met 10 januari 2023. Als belangstellenden kunnen zich partijen inschrijven partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de bouw van gebouwen, woningen en gelijksoortige constructies, zoals ontwikkelaars, bouw en aannemersbedrijven.

Meer informatie en de openbare selectieprocedure vindt u op: www.achtkarspelen.nl/uitgifte-bouwgrond-appartementengebouw-buitenpost-lutkepost