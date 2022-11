Sjoerd Kooistra maakt ambtsketen voor kinderburgemeester

do 17 november 2022 19.50 uur

BUITENPOST - Vlak voor de zomervakantie werd de elfjarige Lisanne uit Harkema geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester van Achtkarspelen. Ze was al bij enkele evenementen aanwezig zoals de Gondelvaart op Wielen maar toen nog zonder ambtsketen.

Surhuizumer Sjoerd Kooistra maakte voor de kinderburgemeester een echte keten. Donderdag kreeg Lisanne deze overhandigd zodat ze deze zaterdag 19 november kan dragen tijdens de Sinterklaasintocht in Buitenpost.

De gemeente had creatieve inwoners die in Achtkarspelen wonen uitgenodigd om een ambtsketen te ontwerpen. Het ontwerp van Sjoerd Kooistra werd als de beste gekozen.

De ambtsketen bestaat uit allemaal gekleurde achten. Het cijfer 8 heeft de vorm van een schakel en staat symbool voor verbinding. "De kinderburgmeester is immers de verbinder tussen de burgemeester en alle kinderen van Achtkarspelen," vertelt Sjoerd Kooistra over zijn ontwerp. "De verschillende kleuren verbeelden alle kinderen in Achtkarspelen in al hun verscheidenheid." De achten zijn gemaakt van gerecycled plastic en geprint met een 3d printer, waardoor de keten stevig is, tegen een stootje kan en duurzaam en betaalbaar is.

De nieuwe ambtsketen wordt ieder jaar doorgegeven aan de volgende kinderburgemeester. Sjoerd Kooistra ontvangt voor zijn winnende ontwerp 250 euro en de gemeente betaalt de kosten voor het maken van de ambtsketen.

