25.000 bezoekers voor Museum Dokkum en Informatiepunt

do 17 november 2022 19.11 uur

DOKKUM - De wisselexposities en diverse activiteiten zorgden er dit jaar voor dat vele bezoekers afgelopen jaar over de drempel stapten van Museum Dokkum. Ook werd Dokkum weer volop gepromoot bij het Toeristisch Informatiepunt (TIP). Al met al met positief resultaat, want in oktober werd de 25.000ste bezoeker verwelkomd.

TIP

Zo liepen bezoekers zelfstandig, of met stadsgids, verschillende stadswandelingen. Daarnaast ontstonden er wandelingen in samenwerking met andere organisaties, zoals de Piet Paaltjens route en de Midnight Walk. Bij het Toeristisch Informatiepunt werd informatie en uitleg over Dokkum en omgeving verteld en uitgedeeld. Vooral de fiets- en wandelroutes waren in trek. Ook was de rondvaartboot weer populair onder de toeristen die een glimp opvingen van Dokkum vanaf het water.

Exposities en Activiteiten

Daarnaast opende Museum Dokkum de exposities \'Instant.app’, ’77 jaar vrijheid’, textielexpositie \'Nijmakke âld’ en de \'Waalse Furie’. De expositie over de Waalse Furie is nog t/m 31 december te bekijken. Zeer succesvol waren de diverse activiteiten in en rondom Museum Dokkum, zoals de Admiraliteitsdagen en de eerste Friese Museumnacht.

Museum Dokkum opende ’s nachts hun deuren voor bezoek en een nachtelijke rondvaart. Ook het educatieprogramma \'Pake syn Skûtsje’ was een succes bij basisschoolleerlingen uit Dokkum en omgeving. Zo’n 750 kinderen leerden over de twee Dokkumer skûtsjes. Op 14 oktober was de Coole Kidsnacht, een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij kinderen t/m 12 jaar bingoden door de expositiezalen, slijm maakten en een dagboek bonden.

Kom eens langs....

Niet alleen Museum Dokkum, maar ook Museum ’t Fiskershúske draaide een goed jaar, waar in totaal 11.500 bezoekers langskwamen. Ook eens een bezoek brengen? Museum Dokkum en het TIP zijn geopend van maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00. 't Fiskershúske is in de kerstvakantie weer geopend.