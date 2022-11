Kick-off sport- en gezondheidsproject 'Kies voor Hart en Sport'

do 17 november 2022 18.02 uur

SURHUISTERVEEN - In de gemeente Achtkarspelen doen dit schooljaar 19 basisscholen mee aan het sport- en gezondheidsproject 'Kies voor hart en sport'. Doel van het project is kinderen leren en laten ervaren wat het belang van sporten en een gezonde leefstijl is. Dit leren de kinderen tijden de speciale lessen op school.

De kick-off van het sport- en gezondheidsproject vond deze week plaats in Harkema en Surhuisterveen. Wethouder Jouke Spoelstra (Sport) was donderdag aanwezig in De Surventohal in Surhuisterveen.

Buurtsportcoaches van High Five Sportstimulering gaan het hele schooljaar lessen geven over bewegen en een gezonde leefstijl. Wethouder Spoelstra: "Het is geweldig dat kinderen op deze manier met verschillende soorten bewegen en sporten in aanraking komen. Op die manier krijgen ze een goed beeld van verschillende sportmogelijkheden binnen de gemeente. En natuurlijk hopen we dat iedereen enthousiast wordt en gaat bewegen en sporten."

Zelf trapt de wethouder in zijn vrije tijd graag een balletje bij VV Drogeham. "Sport verbindt op zoveel verschillende manieren; gezondheid, plezier, samenwerken en vrienden maken. Verenigingen verwelkomen graag nieuwe leden. Jong én oud!"

De gemeente heeft mogelijkheden om, daar waar nodig, financiële ondersteuning te bieden voor het betalen van bijvoorbeeld contributie en sportkleding. Kijk op www.achtkarspelen.nl/financiele-ondersteuning voor meer informatie.

Scholen erkennen het belang van bewegen en gezonde leefstijl voor kinderen. Er zijn daarom twee extra locaties waar de beweeglessen worden gegeven. \'Kies voor Hart en Sport’ is een jaarlijks terugkerend sportkennismakingsproject voor kinderen in het basisonderwijs in de beide gemeenten.

