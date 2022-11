Burgemeester Kramer reikt prijs uit voor mooiste natuurgedicht

do 17 november 2022 17.58 uur

DOKKUM - Burgemeester Johannes Kramer reikte donderdag de eerste prijs uit aan groep 7 van cbs de Regenboog uit Dokkum. Deze prijs is voor het schrijven van de mooiste natuurgedichten in de regio Noordoost Friesland.

De 23 leerlingen van juf Hinke de Vries gaven een presentatie over de natuurexcursie in het Lauwersland en lazen hun gedichten voor aan de burgemeester en Marjolein Staal van natuur- en milieueducatie centrum De Klyster. Daarna liep de burgemeester een gedichtenroute door de school.

"Ik bin djip ûnder de yndruk fan dizze gedichten" zegt Kramer tegen de kinderen. "It slagget jim om mij hielendal mei te nimmen yn jim gedachtenwrâld. En wat in moaie kreative wurden ha jim betocht: wolken-honden, hartjesvlinders, een bloeiende onweersbui... dit ferjit ik nea wer".

Burgemeester Kramer vindt het Lauwersland het mooiste natuurgebied in Friesland en de zeearend de mooiste vogel, vertelde hij de leerlingen op vragen die de kinderen hem stelden. In 2022 organiseerde NME De Klyster in samenwerking met Nationaal Park Lauwersland, IVN en Poëziepaleis het project Flessenpost. Tijdens een natuurwandeling ontdekten de leerlingen hoe mooi het Lauwersland is. Naast aandacht voor flora en fauna was ook aandacht voor de elementen en het ontstaan van het Lauwersland. Zo deden de leerlingen inspiratie op voor het schrijven van een natuurgedicht.

Tien scholen deden mee aan het project en de mooiste gedichten van 2022 werden gemaakt door de leerlingen van De Regenboog. De leerlingen wisten nog van niks. Het was dan ook een grote verrassing. De groep ontving een oorkonde en alle leerlingen kregen een zakje met 3 halfedelstenen van de burgemeester.