Zes inbraken in één nacht op industrieterrein Surhuisterveen

do 17 november 2022 14.10 uur

SURHUISTERVEEN - Er zijn in één nacht zes inbraken gepleegd op het industrieterrein van Surhuisterveen. Deze vonden tussen 22.30 uur en 05.00 uur plaats op de Zoom, Lauwerswelle en de Rooilijn. De politie heeft de zaken in onderzoek.



Bij de agenten zijn op dit moment zes inbraken bekend. De politie is op zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844. Wat er allemaal is buitgemaakt, is nog niet bekend.