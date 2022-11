Plaatsnamen in Noardeast mogelijk in één keer 'verfriesd'

do 17 november 2022 10.50 uur

DOKKUM - De plaatsnaamborden van vrijwel alle dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân worden mogelijk in één keer 'verfriesd'. Aanvankelijk bestond het idee om in een tijdspanne van 5 jaar alles geleidelijk te gaan vervangen. Eind november valt het besluit hierover.

Met het omzetten van alle plaatsnamen naar het Fries is in totaal 448.000 euro gemoeid. De gemeenteraad stelde in juli 2021 al 408.000 euro beschikbaar en de provincie Fryslân gaf een subsidie van 40.000 euro. "Hiervan is € 257.000 beschikbaar voor de invoering in de applicaties en € 191.000 voor bebording en onvoorziene kosten." aldus Jannie Bouwkamp van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Per 1 januari 2023 worden de Friese plaatsnamen officieel ingevoerd. Het gaat om Dokkum en 45 dorpen. Zeven dorpen kregen een uitzondering en houden hun Nederlandse naam. Het gaat om Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp. Hiaure, Aalsum en Waaxens werden daar later nog aan toegevoegd.

Eind november zal er meer duidelijkheid moeten zijn over het vervangen van de borden. De gemeente denkt dat het vervangen van de borden in één keer voordelen biedt. Zo is er maar één keer inzet nodig op inkoop, maar één keer op plaatsing en zo is alles in één keer conform de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) geregeld.