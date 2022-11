Briljanten huwelijksjubileum voor echtpaar Postma-van der Bij

wo 16 november 2022 21.33 uur

SURHUIZUM - Woensdag was het 65 jaar geleden dat echtpaar Postma-van der Bij uit Surhuizum in het huwelijksbootje stapte. Burgemeester Oebele Brouwer bezocht het echtpaar om ze te feliciteren met hun bijzondere jubileum.

De heer Postma (24 januari 1938) werd geboren in de Surhuizumermieden. Mevrouw Postma-van der Bij (10 maart 1939) zag het levenslicht in Harkema. Ze leerden elkaar kennen tijdens de 'Winkelweken’ in Surhuisterveen. Het echtpaar trouwde 65 jaar geleden in de gemeente Achtkarspelen. Samen kregen zij een zoon en drie dochters. De familie is inmiddels uitgebreid met elf kleinkinderen en 21 achterkleinkinderen

De heer Postma begon op 14-jarige leeftijd met werken in de bouw. Nadat hij in militaire dienst was geweest ging hij aan de slag als chauffeur bij Boersma Transport in Stroobos, hier werkt hij tot hij 49 jaar was. Hij reed vaak met de vrachtwagen in Duitsland en was daarom door de week veel van huis.

Na zijn loopbaan als chauffeur bleef hij werkzaam bij het bedrijf op de afdeling op- en overslagkoeling. Naast zijn werk is meneer een voetballiefhebber, tot zijn 48e voetbalde hij zelf nog actief. Hij is nog altijd lid van de oldtimerclub Gerkesklooster/Stroobos waar hij met zijn eigen oude twee Sparta’s nog regelmatig meerijdt met toertochten. Verder is meneer Postma een liefhebber van biljarten en klaverjassen.

Mevrouw Postma werkte voor haar huwelijk in de huishouding bij een huisarts in Ternaard. Ze woonde daar intern en ging eens in de twee weken naar huis.

Nadat ze trouwde zorgde zij voor de kinderen en de huishouding. Toen de kinderen op de lagere school zaten heeft mevrouw een periode in het schoolbestuur gezeten. Mevrouw Postma-van der Bij was een fervent korfbalster en speelde later nog in het veteranenteam.

Het echtpaar fietst heel graag en geniet nog van vakanties in de caravan van hun schoonzoon. Het stel woont nog zelfstandig. Het 65 jarige- huwelijksjubileum werd gevierd met de kinderen en kleinkinderen.

