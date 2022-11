Nieuwe brug (of aquaduct) bij Kootstertille in 2031 klaar

wo 16 november 2022 09.10 uur

KOOTSTERTILLE - Een nieuwe brug (of aquaduct) bij Kootstertille moet in 2031 klaar zijn. Dat blijkt uit het Startbeslissing verkenning brug Kootstertille. Het is onderdeel van diverse afspraken die de provincie Fryslân met het Rijk heeft gemaakt.

De komende jaren komt er een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe brug. De bestaande brug is aan vervanging toe en in 2021 ging de brug 'dicht' voor zwaar verkeer. Er ligt nu een budget van 35 miljoen euro klaar.

Opties

In de MIRT-verkenning wordt gekeken naar meerdere oplossingen waarbij het huidige gebruik van de brug als uitgangspunt wordt genomen. Er zijn vijf opties die bekeken worden.

Vaste brug zonder middenpijler met een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 m t.o.v. Maatgevend Hoogwater Stand (MHS); Vaste brug met een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 m t.o.v. MHS met uitneembaar deel voor bijzonder transporten; Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 m t.o.v. MHS; Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van minimaal 7,4 m t.o.v. MHS; Aquaduct.

Een vaste brug is mogelijk omdat de vaarroute geen onderdeel is van de Staande Mast Route. De beweegbare opties worden onderzocht omdat de huidige brug ook op deze manier functioneert.

Aquaduct

Het vijfde alternatief betreft een aquaduct. Deze optie is op voorhand niet mogelijk omdat er niet voldoende budget voor is. Als er extra financiering wordt geregeld, dan zou een aquaduct alsnog mogelijk zijn. Het aquaduct zal dan (als deze optie wordt gekozen) wel zowel de brug bij Skûlenboarch als de brug bij Kootstertille moeten gaan vervangen. Er zou dan ook een oplossing moeten komen voor de sociaaleconomische effecten voor Skûlenboarch.

Nadat de verkenning gereed is, zal er in het derde kwartaal van 2024 een keuze worden gemaakt. Volgens de huidige planning zou de brug in 2030 kunnen worden gerealiseerd en moet deze begin 2031 worden opgeleverd.