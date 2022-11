Opende: gewonde door ingestort dak

di 15 november 2022 17.26 uur

OPENDE - Een persoon is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij werkzaamheden aan een gebouw aan de Skieding bij Opende. Het slachtoffer was onder een ingestort dak terecht gekomen.

Het slachtoffer is door de brandweer gered en bevrijd. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer daarna opgevangen. Het slachtoffer is uiteindelijk met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

Het dak stortte in op het moment dat een trekker een pilaar had geramd tijdens werkzaamheden. Het dak is daarna ingestort en op het slachtoffer gevallen.