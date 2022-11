Assenaar die steen door voordeur gooit vrijgesproken van poging zware mishandeling

di 15 november 2022 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige inwoner van Assen die op 1 januari vorig jaar betrokken was bij een vechtpartij bij een woning in Oosterwolde, is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur plus een voorwaardelijke werkstraf van een week.

'Geen steen door de voordeur'

Rechter Marja Noorman oordeelde dat bewezen kon worden dat de Assenaar een stoel door de ruit van de woonkamer heeft gegooid. Ook heeft de Drent een andere man mishandeld. Beide incidenten had de verdachte ook toegegeven. Het belangrijkste punt op de dagvaarding ontkende hij: hij wist zeker dat hij niet een steen door de ruit van de voordeur had gegooid.

Barst in de schedel

Een man die achter de ruit stond, had de steen tegen het hoofd gekregen. De Assenaar werd op dit punt vrijgesproken. De rechter vond dat niet bewezen kon worden dat de Assenaar de opzet heeft gehad de man te verwonden die achter het getinte glas in de voordeur stond.

Het slachtoffer had een barst in de schedel en een hersenschudding. De man kampt nog steeds met de gevolgen. Hij heeft aan het incident een blijvend litteken op zijn voorhoofd overgehouden.

Posttraumatische stressstoornis

Bij hem is naderhand een posttraumatische stressstoornis (PTSS) vastgesteld. Hij heeft EMDR-therapie gehad. Vanwege de vrijspraak kon zijn schadeclaim – 1500 euro smartengeld en 660 euro voor gemaakte kosten – niet worden toegewezen. Aan de bewoner van de woning moet de Assenaar ruim 1400 euro betalen. De stenen en de stoel die door de voorruit vlogen hadden het laminaat en de vitrage beschadigd. De bewoner krijgt 200 euro smartengeld.

Discussie over afsteken van vuurwerk

Bij hem en bij de man die is mishandeld is eveneens PTSS vastgesteld. Laatstgenoemde krijgt 250 euro smartengeld. Het rumoer rond de woning was ontstaan na een discussie over het afsteken van vuurwerk. De Assenaar ging, samen met onder andere zijn zwager, verhaal halen, waarna een vechtpartij ontstond. Volgens de rechter hadden de betrokkenen, inclusief de verdachte, “behoorlijk gedronken”.

'Een rotbegin van 2021'

Over het gooien van de steen door de voorruit zei de de Assenaar, die die avond bij zijn zuster op bezoek was, dat hem de schuld in de schoenen werd geschoven. Ondanks belastende getuigenverklaringen bleef hij hardnekkig ontkennen.

Officier van justitie Inge Schaafsma had een werkstraf van 180 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van 56 dagen waarvan 53 dagen voorwaardelijk tegen hem geëist (de Assenaar heeft drie dagen vastgezeten). Doelend op de slachtoffers die in de zaal zaten zei Schaafsma dat zij “een rotbegin van 2021” hebben gehad. "En daar heeft de verdachte de grootste bijdrage aan geleverd..."