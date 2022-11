Brand in dak bij Kamminga's Slachtbedrijf

di 15 november 2022 12.30 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen moest dinsdag rond het middaguur uitrukken voor een brand bij Kamminga's Slachtbedrijf aan de Grensweg in Surhuisterveen. Er was brand uitgebroken in het dak van het bedrijf.

De hoogwerker van Drachten is later ook ter plaatse gekomen, evenals de brandweer van Buitenpost. Er bleek brand te zijn ontstaan in de isolatie van het dak. Om bij de brandhaard te komen is een deel van het dak gesloopt. Onder het gedeelte van het dak waar brand was ontstaan, zonder binnen koelcellen.

