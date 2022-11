Auto vliegt over de kop in De Westereen

di 15 november 2022 11.58 uur

DE WESTEREEN - Een automobilist is dinsdagochtend vroeg door de brandweer gered uit zijn voertuig. De bestuurder was omstreeks 5.00 uur met zijn auto over de kop geslagen in de Mieden bij De Westereen. De auto lag op de kop in de sloot.

De brandweerlieden wisten de bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij raakte niet gewond en kon na een korte controle door het ambulancepersoneel naar huis worden gebracht. Een berger heeft het voertuig uit de sloot getakeld.

