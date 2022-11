Echtpaar de Boer–Schippers uit Surhuisterveen 60 jaar getrouwd

di 15 november 2022 08.48 uur

SURHUISTERVEEN - Op deze 15 november is het 60 jaar geleden dat Sjouke de Boer (8-12-1938) uit Veenwoudsterwal en Sjoerdtje de Boer-Schippers (28-11-1942) uit Harkema in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer feliciteerde dinsdag het paar namens de gemeente met dit bijzondere jubileum.

Het jonge stel leerde elkaar kennen op de Tilsterbrêge, wat in die tijd een ontmoetingsplek was voor de jeugd. Na enige tijd verkering te hebben gehad trouwde het stel en gingen ze wonen in de \'Smoorhoeke’ in Harkema. Dit was het voormalige huis van de pake en beppe van mevrouw de Boer. Later verhuisde het echtpaar een aantal keren binnen Harkema. Tien jaar geleden zijn ze verhuisd naar Surhuisterveen.

De heer de Boer heeft altijd gewerkt bij het familiebedrijf \'Schippers Verzinkerij’ in Harkema. Nu is hij veel te vinden in zijn tuin. Daarnaast mag hij graag knutselen en creatief bezig zijn. Mevrouw de Boer werkte voor haar trouwen bij Riemersma Kinderwagenfabriek in Harkema. Zoals gebruikelijk in die tijd stopte ze daarmee toen ze trouwde en nam ze de zorg voor het huishouden en de kinderen op zich.

Het echtpaar kreeg drie kinderen. Later kwamen daar zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen bij. Het echtpaar is in vrij goede gezondheid en woont nog zelfstandig. Het jubileum wordt in familiekring gevierd met een lang weekend naar België.