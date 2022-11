Celstraf voor man die in 'hete auto' drugs wilde halen

ma 14 november 2022 13.34 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige man is maandag tijdens een snelrechtzitting in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van 6 weken. De man was in een 'hete auto' naar Leeuwarden gereden om drugs te halen. Dankzij een zendertje van de politie wisten agenten de man op 28 oktober 2022 binnen een kwartier aan te houden. Sinds die tijd zit hij vast in het huis van bewaring in Veenhuizen.

De gestolen Volvo V90 was twee dagen eerder in gestolen in Jistrum. Hij werd omstreeks 4.30 uur meegenomen en een getuige had nog gezien dat iemand verderop in de straat een fiets in de kofferbak gooide en wegreed. De gedupeerde familie plaatste de volgende dag een foto van hun gestolen auto op Facebook en WâldNet.

Camping

De volgende ochtend wist de politie de auto te traceren. Hij stond bij camping Ikeleane in Bakkeveen. De sleutels zaten er nog gewoon in. Er werd daarop besloten om de auto van een zendertje te voorzien en te gaan wachten. De familie werd verzocht om hun online oproepen te verwijderen.

Twee dagen later had de politie beet. De auto begon midden in de nacht te bewegen en de 45-jarige verdachte zat achter het stuur. Bij Drachtstercompagnie werd de bestuurder van de weg gehaald. De man woonde destijds in een stacaravan op de camping.

Hete auto

"Ik ben er ingetuind..." zo liet hij maandag bij politierechter Marlies Spooren weten. Hij wist dat de auto 'heet' was maar hij had geen flauw idee wie de auto had gestolen. "Ik had geen vervoer en wilde heel graag weg. Ik moest naar Leeuwarden om drugs te halen."

Frisse start

Hoewel de Reclassering een klinische behandeling adviseert, liet de verdachte weten dat hij zelf een frisse start wil maken met hulp van familie en vrienden. Hij had al vaker met hetzelfde bijltje gehakt en hij wilde niet opnieuw die trajecten in waarbij het altijd mislukte. De man is een veelpleger met een strafblad van 32 pagina's. Zijn verslaving zou de oorzaak zijn van zijn misdaden.

Eis

Officier van justitie Spijkerman vond dat de man willens en wetens de auto had meegenomen. "U heeft toch die auto meegenomen, u heeft een gestolen voertuig voor handen gehad en dat is heling". Spijkerman eiste een celstraf van 4 maanden waarvan de helft voorwaardelijk. Ook eiste ze dat de man nog een voorwaardelijke straf van 8 maanden gaat uitzitten.

Advocaat Harvey Crozier verzocht daarentegen om zijn cliënt vrij te spreken. Hij vond dat zijn cliënt niet met opzet de auto had geheeld. Hij had via via gehoord dat de Volvo 'heet' zou zijn. "Daar mee kun je niet met zekerheid stellen dat hij wist dat die auto van een misdrijf afkomstig was. Hij had het hoogstens moeten vermoeden." Hij zou hoogsten schuldig zijn aan heling. De verdachte liet in zijn laatste woord weten dat hij het een geval van uitlokking vindt. Het was volgens hem hoogsten een 'joyride'. "De auto is gebruikt om mij uit de tent te lokken en dat ik erin gestapt ben dat is dom...."

Rechter Spooren ging niet mee in het verzoek van Crozier. Ze wees erop dat de man meerdere keren had verklaard dat de auto 'heet' was. "U wist het en dat is opzetheling." Ook vond ze dat er een vergelding moet plaatsvinden als signaal naar de gedupeerden en de maatschappij. Ze legde de verdachte een celstraf van drie maanden op (met aftrek voorarrest) waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Omdat het hof pas op 8 november uitspraak deed in de zaak met de voorwaardelijke celstraf liet ze dat voor wat het is.