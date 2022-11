Automobiliste met drank op rijdt met kinderen door Leeuwarden

ma 14 november 2022 09.16 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige vrouw uit de gemeente Smallingerland is zondag door de politie aangehouden. De automobiliste reed namelijk zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol door Leeuwarden. De vrouw zat niet alleen in de auto. Ook haar kinderen waren aanwezig.

Volgens het RDW had de bestuurster van het voertuig geen rijbewijs. De agenten gaven haar om 18.05 uur een stopteken op de Overijsselselaan. Hier viel de vrouw door de mand. Op het bureau blies de bestuurster 515 ug/l. Er is een proces-verbaal opgemaakt voor beide feiten. Er is ook een zorgmelding gemaakt omdat ze haar kinderen in de auto vervoerde.