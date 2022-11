Auto bekrast in Dokkum

zo 13 november 2022 13.44 uur

DOKKUM - Een geparkeerde auto op de Festus Hommiusstraat in Dokkum is in de nacht van zaterdag op zondag bekrast. Door de eigenaar van het voertuig is er aangifte gedaan bij de politie.

De lak van de auto is aan de stoepzijde vernield. Is jouw auto ook bekrast, of weet je wie er verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.