Burgum start met 'doarpskwis'

zo 13 november 2022 13.25 uur

BURGUM - Op woensdag 28 december 2022 vindt de eerste 'Burgumer Doarpskwis' plaats. Ploegen in alle soorten en maten kunnen zich met elkaar meten. Welke ploeg weet het meeste over Burgum? Met een heuse teamcaptain gaan de groepen met elkaar de strijd aan voor de wisselbokaal.

Er zijn nog niet zoveel plaatsen in Friesland waar een dorpsquiz wordt gehouden. Initiatiefnemer Gerard Hendriksen vond dat de tijd rijp is. Hij wilde een gezelschapsspel dat zorgt voor verbinding en de kennis en kunde van Burgum vergroot. Met een enthousiaste groep wordt nu de quiz georganiseerd. De vragen gaan over alles wat met Burgum te maken heeft, van geschiedenis, nieuws en sport tot politiek.

Naast het beantwoorden van vragen, moeten teams ook opdrachten vervullen. Welke teamleden zijn beter in het vinden van antwoorden en wie kun je beter op pad sturen om opdrachten te vervullen? Teams kunnen zich nog opgeven voor het evenement. Het maakt niet uit hoeveel leden jouw team heeft of welke leeftijden ze hebben. Ze kunnen familie, vrienden, collega’s, teamleden etc. van je zijn. Opgave via www.burgumerdoarpskwis.nl

Op 7 januari 2023 wordt de uitslag van de doarpskwis bekend gemaakt tijdens een feestelijke avond.