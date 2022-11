Feestelijke Sinterklaasintocht in Kollum

za 12 november 2022 19.23 uur

KOLLUM - Sinterklaas en zijn zwarte Pieten zijn zaterdagmiddag aangekomen in Kollum. Bij de driepunt brug stonden veel kinderen en hun ouders/pakes en beppes te wachten op Sinterklaas. Jan Beets sprak de kinderen toe en er werden sinterklaasliedjes gezongen in afwachting van Sinterklaas. Om 13.30 uur was het zover, Sinterklaas zette voet aan de grond. Wethouder Bert Koonstra heette Sinterklaas en z’n zwarte Pieten welkom.

Na vele kinderhanden schudden en een welkomstwoord ging hij met de hoofdpiet in een treintje richting de Voorstraat. Op de Voorstraat waren allerlei activiteiten waaronder springkussens, ponyrijden, knutselen en nog veel meer. Brassband Wilhelmina en dweilorkest Wodkapel zorgden deze middag voor de muziek.

Voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 4 van de basisscholen was er om half 4 een groot Sinterklaasfeest in Theater de Colle met een mega zingfestijn. De presentatie was in handen van meester Lieuwe Oldersma. Het was voor de kinderen een spannende middag en voor de organisatie een geslaagde dag in Kollum.

