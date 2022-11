Sinterklaas krijgt Friese staf bij intocht in Dokkum

za 12 november 2022 19.10 uur

DOKKUM - Sinterklaas kwam zaterdagmiddag om 14:00 uur per boot aan in het centrum van Dokkum. Vorig jaar kwam de goedheiligman niet met de boot aan in Dokkum maar met paard en wagen.

Even leek het erop dat de Sint dit jaar weer niet met de boot naar Dokkum zou komen, omdat de pakjesboot in Spanje was gezonken. Daarom vloog Sinterklaas met zijn vliegtuig "goedheiligman 1" naar Nederland waar hij als eerste Hellevloetsluis bezocht.

Gelukkig was er vorig jaar al begonnen met de bouw van een nieuwe pakjesboot en deze was op tijd klaar om naar Dokkum te varen. En zo kwam hij volgens planning om 14:00 uur aan in Dokkum, waar Sinterklaas en zijn pieten door honderden kinderen werden ontvangen.

Eenmaal aan wal werd Sinterklaas welkom geheten door meneer Hans, burgemeester Johannes Kramer, kinderburgemeester Ilse Leffring en mevrouw Annelies Hengst van de ondernemersvereniging Dokkum.

De burgemeester had van de Friese piet een pakje gekregen die de burgemeester aan Sinterklaas moest geven en daar werd nogal geheimzinnig over gedaan. Op het bordes van het stadhuis werd het pakje door Sinterklaas uitgepakt en daar zat een nieuwe staf in die voorzien was van een pompeblêd, een Friese staf dus.

Sinterklaas maakte nog een rondrit door de binnenstad van Dokkum in een rijtuig dat werd getrokken door twee Friese paarden.

