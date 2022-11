Bestelbusje botst tegen boom in Surhuizum

za 12 november 2022 18.39 uur

SURHUIZUM - De bestuurder van een VW Caddy is zaterdagavond gewond geraakt bij een botsing tegen een boom. In een flauwe bocht op de Rysloane in Surhuizum ging het mis. Er werd direct groot alarm geslagen. De politie, een ambulance en de brandweer werden rond 18.00 uur opgeroepen. Ook de traumahelikopter werd gealarmeerd.

Toen de eerste hulpdiensten arriveerden bleek het mee te vallen. De traumaheli was niet nodig. Wel raakte de 21-jarige automobilist uit Ureterp gewond. Hij is opgevangen in een ambulance en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Over de oorzaak is nog niks bekend. Mogelijk speelde de dichte mist een rol. Een berger heeft het busje opgehaald en weggebracht.

