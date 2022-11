Automobilist botst op betonblok in Kootstertille

za 12 november 2022 17.39 uur

KOOTSTERTILLE - Een automobilist reed zaterdagmiddag zijn auto in de kreukels op de Alde Dyk in Kootstertille. De man was tegen een betonblok gereden. Deze betonblokken liggen op de weg om de snelheid uit het verkeer te halen.

De man liet weten dat hij het blok nooit had zien liggen. Hij was niet bekend in het dorp. Hij was op weg naar een autobedrijf om eventueel een andere auto te kopen.

