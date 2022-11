Automobilist rijdt scooterrijder aan in Oosterwolde

za 12 november 2022 16.42 uur

OOSTERWOLDE - In Oosterwolde is zaterdagmiddag een scooter aangereden. Een automobilist reed vanaf parkeerplaats Stipeplein Noord linksaf de Nanningaweg op. De bestuurder van deze auto zag daarbij een aankomende scooter over het hoofd. Een botsing was het gevolg.

De scooterrijder is door ter plaatse gekomen ambulancepersoneel nagekeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Vanwege de Sinterklaas intocht was het vrij druk in het centrum van Oosterwolde, daarom werd besloten de weg af te sluiten zodat de hulpverleners veilig konden werken.