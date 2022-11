Cadeautip; een stoer retro plaatsnaambord!

za 12 november 2022 13.06 uur

DAMWâLD - Weer aan komen zetten met een speciaalbiertje, cadeaukaart of een paar geitenwollensokken voor degene die nooit iets weet te vragen aan Sinterklaas of de Kerstman? Dat kan natuurlijk beter. Wat dacht je van een retro plaatsnaambord in een oude stijl waar je zelf een plaatsnaam of tekst op kunt laten zetten? Een uniek cadeau waar iemand misschien niet direct om vraagt, maar wel blij mee zal zijn! De reactie bij het uitpakken? Die wordt ongetwijfeld: "Daar weet ik wel een mooi plekje voor!" Voor de prijs hoef je het niet te laten, want voor €14,95 heb je al zo’n gaaf bord in huis.

Nostalgische plaatsnaamborden in verschillende stijlen

De retro plaatsnaamborden hebben een verweerde roestlook en lijken door de vintage stijl rechtstreeks uit vroegere decennia te komen. Zo’n stoer eigen plaatsnaambord roept een gevoel van nostalgie op. Ben je opgegroeid in Murmerwoude of is Dokkum echt jouw stadsie, dan draag je dat uit met een oud plaatsnaambord aan je muur. De plaatsnaamborden - verkrijgbaar met iedere plaatsnaam, of dat nou De Westereen, Lioessens, Rotterdam of skidorp Saalbach-Hinterglemm is - zijn leuke eyecatchers in bijvoorbeeld het hok, de garage, kantine of mancave.

De plaatsnaamborden zijn gemaakt van 3 mm dik Dibond, een sterk materiaal dat ook buitenshuis mooi blijft. De borden zijn verkrijgbaar in drie verschillende kleurstijlen. Blauw met wit, zoals je de borden ook aan de rand van het dorp ziet, wit met zwarte letters en groen met wit (USA-stijl). Het is op oudbord.nl ook mogelijk te kiezen voor moderne plaatsnaamborden in de hedendaagse stijl.

Oud plaatsnaambord voor Sinterklaas of Kerst in huis

Wil je je plaatsnaambord van oudbord.nl vóór het weekend van Pakjesavond in huis, dan bestel je uiterlijk op vrijdag 25 november. Wil je je bord voor de Kerstdagen in huis, dan bestel je deze uiterlijk op vrijdag 16 december. Bestellingen die later binnenkomen worden uiteraard zo snel mogelijk verwerkt, maar zijn mogelijk niet op tijd voor de feestdagen. Bestel dus op tijd, zo weet je zeker dat je dat gave plaatsnaambord op tijd in huis hebt!

Een gepersonaliseerd retro plaatsnaambord bestel je hier.

