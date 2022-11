2000 ton mest naar buiten vanwege broei in loods Agricompost

WâLTERSWâLD - In een grote loods van composteringsbedrijf Agricompost BV aan de Broekloane in Wâlterswâld werd zaterdagochtend vroeg ontdekt dat er sprake was van broei. Een boer ontdekte de brand omstreeks 7.30 uur. Hij zag rookontwikkeling uit de loods komen. Vanwege de grootte van de loods en de waterwinning werd uit voorzorg opgeschaald naar 'middelbrand'.

Zowel de brandweer van Damwâld als De Westereen kwamen ter plaatse. Ook de hoogwerker van Dokkum kwam uit voorzorg ter plaatse maar hoefde verder niet in actie te komen.

Al snel was duidelijk dat er broei was ontstaan in een stro-/mestbult in de loods. Om bij de brandhaard te kunnen komen, moet zo'n 2000 ton aan stro en mest naar buiten worden verplaatst. Het werk zal de hele ochtend in beslagnemen, zo is de verwachting van de brandweer.

