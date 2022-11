Opvang van 230 vluchtelingen in Holwerd en Dokkum

vr 11 november 2022 16.06 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân gaat voor het einde van het jaar 230 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in Holwerd en Dokkum. Dat heeft het gemeentebestuur besloten.

Op dit moment zijn er ruim 70.000 vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Dit aantal zal volgens prognoses verdubbelen in het voorjaar van 2023. De meeste vluchtelingen worden momenteel opgevangen door buurland Polen.

Vanaf november gaat de gemeente tien appartementen in Holwerd (Nije Nijhof) en vanaf december twintig appartementen in Dokkum (Zuiderschans) huren. "We beschikken dan in totaal over 230 bedden." zo laat het college van B&W weten in een brief aan de gemeenteraad.

Er zijn momenteel al twee gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd: in de voormalige Talant-locatie de Omloop in Dokkum en het voormalige gemeentehuis in Ferwert. Naast deze gemeentelijke opvang wordt er ook door diverse gastgezinnen verspreid over de gemeente zo'n 30 vluchtelingen opgevangen.

In Holwerd is inmiddels een informatiebijeenkomst geweest waar zo'n 50 omwonenden langs kwamen. Bij iedere opvang vindt de gemeente het van belang om de directe omgeving te betrekken en informeren in vormen passend bij de gemeenschap. De kosten van de gemeentelijke opvanglocaties worden door het Rijk vergoed.