COA: Opvang minderjarige vluchtelingen in hotel gaat niet door

do 10 november 2022 17.08 uur

APPELSCHA - Het COA gaat geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen meer opvangen in Hotel Aan de Vaart in Appelscha. Dit heeft de opvangorganisatie aan de gemeente Ooststellingwerf laten weten. Donderdag is er een brief met deze informatie naar alle inwoners van Appelscha verstuurd.

Het hotel was in eerste instantie geschikt bevonden als amv-opvanglocatie, onder voorwaarde van een aantal aanpassingen en verbeteringen aan het gebouw. Daarom wilde het COA dit hotel gaan huren voor een half jaar. Omdat er dringend opvangcapaciteit nodig is voor de minderjarige vreemdelingen is het huren van een hotel een snelle mogelijkheid om deze capaciteit uit te breiden.

De voorwaarden en nodige aanpassingen die aan het gebouw zijn gesteld blijken niet op korte termijn te kunnen worden uitgevoerd. Dit was de reden voor de aanbieder die locaties onderzoekt en aanbiedt aan het COA, om het aanbod van het hotel in te trekken. Daarom kan het hotel niet worden verhuurd aan het COA. Het COA gaat dus geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen opvangen in Hotel Aan de Vaart.