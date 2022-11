Vier personen aangehouden tijdens verkeerscontrole

do 10 november 2022 15.40 uur

SURHUISTERVEEN - Bij de verkeerscontrole in Surhuisterveen zijn woensdag vier personen aangehouden. Drie automobilisten reden onder invloed van drugs. Eén van deze aangehouden drugsrijders - een 52-jarige man uit Leeuwarden - zit nog vast. Hij had nog een gevangenisstraf openstaan van 21 dagen. Ook de passagier van deze man - een 16-jarige jongen uit de gemeente Súdwest-Fryslân - bleek voortvluchtig te zijn. Hij moet nog een openstaande jeugddetentie uitzitten. De andere twee drugsrijders zijn een 22-jarige en een 29-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen.

De verkeerscontrole was voornamelijk gericht op belading en overbelading, maar er werden ook tal van andere overtredingen geconstateerd. In totaal werden er ruim 50 bekeuringen uitgeschreven. Zeventien automobilisten zijn op de bon geslingerd voor het gebruik van de telefoon tijdens het rijden. Vijf keer werd er 30 km/u te hard gereden in een 60 km/u zone en in zes gevallen werd er geen gordel gedragen.