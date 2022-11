Rechterlijk pardon voor raadslid Erwin Duursma (51)

do 10 november 2022 13.30 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank van Leeuwarden heeft de 51-jarige Erwin Duursma uit Mûnein geen straf opgelegd. Volgens de rechtbank maakte het raadslid van D'66 zich wel schuldig aan het voor handen hebben van 10 flesjes hennepolie maar wordt er geen straf of maatregel opgelegd (artikel 9a).

Er is door de rechtbank rekening gehouden met de omstandigheden waarbij de aanhouding van verdachte breed uitgemeten werd in de media. Als gevolg hiervan werden er diverse ZZP opdrachten niet meer werden verleend. Ook hing de verdenking zeer lang (4 jaar) boven zijn hoofd.

Blij maar niet opgelucht

Duursma laat in een reactie weten dat hij zelf had gehoopt dat de zaak niet ontvankelijk zou worden verklaard. Hij is blij met de uitspraak maar hij is er niet opgelucht worden. "Ze hebben me 3.5 jaar als drugscrimineel laten hangen."

Vier jaar geleden werden bij Duursma thuis in Mûnein een tiental flesjes wietolie aangetroffen nadat de politie hem om 6 uur van zijn bed lichte. Hij hield er een traumatische ervaring aan over. De officier van justitie eiste in oktober 40 uur werkstraf voor het bezit van de flesjes wietolie.