Inwoners Appelscha wonen vanaf nu in 'Ter Apelscha'

wo 09 november 2022 17.26 uur

APPELSCHA - Onbekenden hebben op alle komborden van Appelscha een sticker geplakt met de tekst 'Ter Apelscha'. De actie heeft waarschijnlijk te maken met de komst van 60 minderjarige vluchtelingen in het dorp. De eerste jongeren worden op z’n vroegst eind november verwacht.

De asielzoekers komen uit de onveilige landen, Syrië, Eritrea, Somalië en Jemen. Zij verblijven zonder familie in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bouwt in Hotel Aan de Vaart in Appelscha een tijdelijke noodopvang. De duur is eerst voor een half jaar. Het COA huurt het hotel voor zes maanden, met een optie tot verlenging van zes maanden.

