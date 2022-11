Burgemeester Brouwer sluit drugspand in Twijzelerheide

wo 09 november 2022 16.53 uur

TWIJZELERHEIDE - Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen heeft op woensdag een woning aan het Tsjerkepaed te Twijzelerheide gesloten wegens handel in harddrugs.

Wegens bijzondere omstandigheden is gekozen om de sluitingsduur te verkorten van 6 naar 3 maanden. De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd.

Drugsbeleid

De regels voor het drugsbeleid zijn in 2018 aangescherpt door de burgemeesters in Noordoost Fryslân. Met het nieuwe beleid heeft een burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen, of voor het publiek toegankelijke inrichtingen, te sluiten als daar sprake is van drugshandel.

Het gemeentelijk drugsbeleid van Achtkarspelen staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van de aangehouden inwoners, hierover neemt het Openbaar Ministerie een beslissing.