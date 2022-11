10.000e bezoeker voor T. rex in Town

wo 09 november 2022 10.31 uur

LEEUWARDEN - De expositie T. rex in Town in het Natuurmuseum Fryslân heeft in de eerste drie weken al veel publiek getrokken. Dinsdag werd de 10.000e bezoeker feestelijk onthaald.

Arjen en Jannie Lettinga uit Leeuwarden en hun kleindochter Sofia waren wel even verrast toen zij bij binnenkomst opgewacht werden door directeur Froukje Hernamdt. Ze kregen bloemen, een goodiebag en gratis entree omdat een van hen de 10.000e bezoeker was voor de T. rex expo.

De tentoonstelling ging open op 15 oktober tijdens de start van de herfstvakantie. Al vanaf dag één stonden er honderden bezoekers per dag op de stoep: in de herfstvakantie was er zelfs een dag met bijna duizend mensen. In de tweede week had het midden en zuiden van het land vrij en kwamen er gemiddeld vierhonderd mensen naar het museum.

Wervelende tentoonstelling

In T. rex in Town staat een groot skelet centraal van een Tyrannosaurus rex. Bezoekers gaan ontdekken wat de botten vertellen over het leven van het dier. Groeilijnen in de botten geven bijvoorbeeld een indicatie van de leeftijd van de T. rex, de samenstelling van het tandglazuur zegt iets over het eetpatroon, verwondingen aan het skelet vertellen over de medische geschiedenis.

T. rex in Town is daarnaast heel interactief. Bezoekers kunnen een digitale graffiti-dino maken, door middel van een dansje een T. rex vrouwtje het hof maken en een fietstest doen: kun je op een fiets een brullende T. rex voorblijven of loopt het minder goed met je af?

Komende activiteiten

Rond T. rex in Town zijn extra activiteiten. Woensdag 9 november komt Yasmin Grooters naar Leeuwarden. Zij is als paleontoloog, verbonden aan Naturalis Biodiversity Center, bezig met het prepareren van Triceratops botten - hét favoriete hapje van de T. rex. Bezoekers kunnen haar deze dag aan het werk zien in het Open Atelier.

Woensdag 16 november organiseert de GEA-Kring Friesland een lezing in de avond door Anne Schulp. Deze paleontoloog uit Sneek heeft de T. rex in Amerika opgegraven. De dinosauruspaleontologie is anno 2022 lang niet meer alleen een zaak van botten opgraven en skeletten in elkaar zetten. Nieuwe, geavanceerde onderzoekstechnieken bieden in het lab een dieper kijkje in de biologie van uitgestorven dieren – de T. rex niet uitgezonderd.