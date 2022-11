Brandweer blust broeiend bermgras

wo 09 november 2022 08.40 uur

TWIJZEL - Een bult met gras langs De Miedwei in Twijzel is woensdagochtend gaan branden. De brandweer van Buitenpost werd even voor 8.00 uur opgeroepen om deze brand te blussen. Het gras is gaan broeien, waarna het ontbrand is.

Het was een behoorlijk bult, waardoor de brandweerlieden er een flinke klus aan hadden. Er is een kraan ter plaatse gekomen om het gras uit elkaar te trekken om het beter te kunnen blussen. Het gebeurd vaker in dat gebied, ook in 2019 vlogen balen hooi door broei in brand.

