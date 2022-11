Twee extra bushaltes voor Dokwurk Dokkum

di 08 november 2022 10.47 uur

DOKKUM - Buslijn 55 van Arriva zal tot eind 2024 twee nieuwe haltes hebben. Eén aan de Hendoweg en één aan de Holwerderweg in Dokkum. Bij beide haltes zit een vestiging van Dokwurk.

Dokwurk is een sociaal ontwikkelbedrijf dat mensen met een afstand tot werk in de regio Noardeast-Fryslân helpt. Een deel van de medewerkers stroomt vervolgens door naar het bedrijfsleven. Dokwurk kijkt naar wat medewerkers wél kunnen, zo bekijken ze ook de mogelijkheid om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen naar onder andere het sociaal ontwikkelbedrijf in Dokkum.

Edwin Leffring, Adviseur Leren & Ontwikkelen bij Dokwurk geeft aan: “We kijken binnen Dokwurk goed naar de mogelijkheid om medewerkers zelfstandig met het openbaar vervoer te laten reizen in plaats van het collectief vervoer. Wij stimuleren het openbaar vervoer door samen met een coach de reis naar het werk te plannen, voorlichting te geven en eventueel met een buddy te reizen.

Daarbij faciliteren wij onze medewerkers met de Voor Elkaar Pas van Arriva. Wij zien dat zelfstandig reizen met het openbaar vervoer onze medewerkers een stukje vrijheid en zelfstandigheid geeft, dit heeft een positieve uitwerking”.

Voor Elkaar Pas van Arriva

Met de Voor Elkaar Pas ontvangen de medewerkers van Dokwurk een gebruiksklare en persoonlijke pas om woon-werk te reizen. De pas heeft een herkenbaar ontwerp, de chauffeurs van Arriva herkennen deze pas. Voor mensen die dat nodig hebben, wordt begeleiding geboden. Bijvoorbeeld bij het uitstappen bij de juiste halte. Gezamenlijk hebben Arriva en Dokwurk begin dit jaar een flyer gemaakt om alle personeelsleden in te lichten over deze nieuwe halte en de mogelijkheid om met de bus naar het werk te gaan. Laurens, een medewerker bij Dokwurk, geeft aan: “Ik gebruik de Voor Elkaar Pas niet alleen meer voor woon-werk, maar reis nu ook graag in mijn vrije tijd met het openbaar vervoer.”

Proef extra bushalte Dokwurk

Arriva zag bij de nieuwe dienstregeling van 2022 de mogelijkheid voor een extra halte voor de deur van Dokwurk voor alle medewerkers die zelfstandig reizen met de Voor Elkaar Pas van Arriva. In samenwerking met Dokwurk is er in januari 2022 een proef gestart met het plaatsen van deze extra halte. ​De bus stopt vier keer per dag bij de halte. In de ochtend, rond het middaguur en aan het eind van de middag. Anita reist met de Voor Elkaar Pas en is blij met de halte aan de Hendoweg: “Voorheen moest ik vanuit Feanwâlden met een andere buslijn. Hierdoor moest ik mijn vouwfiets meenemen om bij het werk te komen. Nu kan ik voor de deur uitstappen. Ik kan niet meer zonder deze halte.”