Legato Burgum presenteert nieuwe dirigenten op najaarsconcert

di 08 november 2022 10.00 uur

BURGUM - Legato heeft voor zowel het fanfareorkest als het jeugdorkest een nieuwe dirigent. En die stelt de Burgumer muziekvereniging aanstaande zaterdag

graag voor tijdens het jaarlijkse najaarsconcert in De Ikker Burgum. Of beter gezegd, de dirigenten stellen zichzelf graag voor. Met muziek die hen typeert.

Twee nieuwe dirigenten

Jasper Tuik uit Zwolle is naast grootkoperdocent sinds het huidige muziekseizoen dirigent van Legato’s fanfareorkest. Jasper studeerde aan het conservatorium in Zwolle en speelt zelf tube in o.a. de fanfare van Korps Nationale Reserve.

Lieke Klaver uit Kollumerzwaag staat sinds afgelopen voorjaar voor jeugdorkest Let’s Go Legato. Lieke deed het conservatorium in Groningen, speelt euphonium in twee brassbands en is naast dirigent ook vakdocent muziek in het primair en voortgezet onderwijs.

De voormalig en tevens eerste dirigent van Legato, Sijtze van der Hoek, nam vorig muziekseizoen na vier jaar afscheid van de Burgumer muziekverenging.

Meet the maestro's

De twee nieuwe dirigenten zijn dit jaar het uitgangspunt voor het jaarlijkse najaarsconcert. Het concert draagt daarom ook de titel Meet the maestro’s. Lieke stond eerder al met Let's Go Legato op de planken, voor Jasper wordt dit het eerste concert met het fanfareorkest. Tijdens het najaarsconcert zal er lichte muziek en muziek met een Keltisch tintje gespeeld worden. Muziek waar zowel Jasper als Lieke affiniteit mee heeft.

Na het concert staat de borrel klaar om gezellig na te praten en informeel kennis te kunnen maken met Legato's nieuwe maestro's. Toegangskaarten zijn voor 10 euro online, telefonisch of aan de deur te koop. Donateurs van Legato ontvangen één entreekaart gratis.